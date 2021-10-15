Копейск, Челябинская область, 15 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области отдана под суд женщина, чей 10-месячный сын утонул в ванной. Ей вменили причинении ребёнку смерти по неосторожности, сообщает областное управление СКР.

Суд

Трагедия произошла днём 28 июля. Гражданка купала младенца в ванной и на некоторое время оставила его без внимания. Когда вернулась, обнаружила его мёртвым.

Причиной смерти стало перекрытие дыхательных путей водой. Расследование уголовного дела уже завершено.