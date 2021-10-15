Лос-Анджелес, США, 15 октября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Lisa Gansky «Лос-Анджелес Кингз»

В составе «Лос-Анджелеса» хет-трик оформил нападающий Анже Копитар. Ещё по шайбе забросили Дастин Браун, Филлип Дано и Дрю Даути.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Владимир Ткачёв отметился двумя результативными передачами.

В составе «Вегаса» точными бросками отметились защитник Ши Теодор и нападающий Чандлер Стивенсон, забивший после передачи Евгения Дадонова.

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