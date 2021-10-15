Вашингтон, 15 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В начале 2000-х в Туркестане наблюдались одни из самых быстрых темпов в мире по сокращению бедности. Об этом 15 октября сообщает Всемирный банк (ВБ)

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«Однако, начиная с 2009 года прогресс в данной области замедлился, а в некоторых государствах региона он даже приостановился», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по экономикам этих стран и благополучию населения в государствах Туркестана.

«В настоящее время уровень бедности в Туркестане снова снижается. Однако в условиях высокой инфляции и низкого уровня вакцинации бедные и наиболее уязвимые слои населения продолжают страдать от ограниченного доступа к продовольствию, неопределенности и ограниченных возможностей трудоустройства, что особенно негативно сказывается на женщинах в регионе», — говорится в сообщении банка, которое приводит Газета.уз.