Еравнинский район, Бурятия, 15 октября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. В Еравнинском районе Бурятии ищут мужчину, предположительно утонувшего на озере Борже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Лодка

Спасатели 14 октября прибыли в село Хуртэй и встретились с родственниками пропавшего рыбака. После чего они обследовали часть акватории водоёма, но результатов пока нет.

Сегодня, 15 октября, поиски продолжаются.

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