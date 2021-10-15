Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга употребляют в пищу мяса и овощей меньше, чем среднестатистический житель России, выяснил Петростат. Также отставание петербургского уровня потребления от среднего показателя зафиксировано по итогам 2020 года и по целому ряду других продуктов питания.

(сс)skylark Мясо

«В среднем петербуржцы съели по 74 килограмма мяса и мясопродуктов — на 2 килограмма меньше, чем по стране. Показатели овощей — 86 килограммов на человека за год. В среднем по РФ эти цифры доходят до 107 килограммов», — отмечает издание Смольного «Петербургский дневник».

Меньше среднего в Петербурге также едят хлеба и картофеля. В среднем один житель Петербурга потребляет в год 11,2 литра растительного масла. Это на 2,7 литра меньше, чем в среднем по России.

Совпали петербуржцы со средним российским уровнем только по потреблению фруктов и ягод (по 61 кг на человека в год).