Таможенника в Северной Осетии поймали на незаконном оформлении автомобилей
Владикавказ, 15 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Северной Осетии попал под следствие экс-сотрудник таможни. Его обвиняют в незаконном оформлении автотранспортных средств. Выявлен факт противоправных действий, которые привели к ущербу для государства в размере почти 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Как стало известно, 52-летний главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Нижний Зарамаг в 2016 — 2018 годах незаконно оформил процедуру временного ввоза-вывоза на девять машин, прибывших в Россию из других стран.
В отношении экс-таможенника возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ превышение должностных полномочий — девять эпизодов.
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