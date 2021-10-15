Владикавказ, 15 октября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Северной Осетии попал под следствие экс-сотрудник таможни. Его обвиняют в незаконном оформлении автотранспортных средств. Выявлен факт противоправных действий, которые привели к ущербу для государства в размере почти 14 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Popadius Таможня

Как стало известно, 52-летний главный государственный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Нижний Зарамаг в 2016 — 2018 годах незаконно оформил процедуру временного ввоза-вывоза на девять машин, прибывших в Россию из других стран.

«Подозреваемый закрыл таможенную процедуру временного ввоза-вывоза на девять транспортных средств иностранного производства с регистрационными номерами другого государства. В результате противоправных действий подозреваемого в бюджет Российской Федерации не были уплачены таможенные платежи на сумму свыше 13,9 млн рублей», — говорится в сообщении следственного органа.

В отношении экс-таможенника возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ превышение должностных полномочий — девять эпизодов.

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