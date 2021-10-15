Чита, 15 октября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Дальневосточном федеральном округе определены населенные пункты с приоритетными объектами строительства и реконструкции на 2022−2024 годы для защиты населения и территорий от наводнений и паводков. Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, региону на реализацию этих мероприятий будет тоже будет выделено финансирование. Его получат четыре населенных пункта в Забайкальском крае — Малета, Чернышевск, Шилка и Чита.

Наводнение

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«Объекты в этих населенных пунктах для нас самые приоритетные из-за их природных особенностей. Периодически данные территории затапливаются, и их необходимо защищать», — пояснил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. На реализацию этих мероприятий регион получит более четырёх миллиардов рублей — как на проектирование, так и на строительство. Губернатор добавил, что всего в Забайкальском крае необходимо построить и отремонтировать 46 гидротехнических сооружений, чтобы защитить почти 400 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сразу трёх волн поводка под затопление в Забайкалье попали более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах. Пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков.

В начале сентября 2021 года появилась информация, что на модернизацию и восстановление защитных сооружений Забайкалья будет выделено около трех миллиардов рублей.

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