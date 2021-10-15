Киев, , 10:09 — REGNUM Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины созвал 15 октября украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба СНБО на своей странице в соцсети Facebook.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16:00 в Киеве заседание СНБО Украины (Офис Президента Украины)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что всем членам СНБО сообщено о дате, времени и месте проведения заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября депутат Верховной Рады Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь») заявил, что Украину ждёт неминуемая капитуляция перед Россией, если киевские политики не смогут нормализовать диалог с Москвой.