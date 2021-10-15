Роли, США, 15 октября, 2021, 10:08 — ИА Регнум. «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

nhl.com Андрей Свечников

В составе «Каролины» российский форвард Андрей Свечников забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. Также отличились Йеспер Фаст, Джордан Мартинук, Нино Нидеррайтер и Теуво Терявяйнен.

В составе «Айлендерс» точными бросками отметились нападающие Мэтью Барзал, Брок Нельсон и Андерс Ли.

Отметим, что Свечников забросил уже 61 шайбу в НХЛ. Он стал пятым российским игроком, забросившим более 60 шайб до своего 22-летия. До него это смогли сделать Илья Ковальчук (108 шайб), Александр Овечкин (98), Евгений Малкин (80) и Сергей Самсонов (69).

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