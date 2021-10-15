Ташкент, , 10:07 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) сегодня, 15 октября передало медицинское оборудование медицинским учреждениям Ферганской области. Об этом сообщает посольство США в Ташкенте.

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По последним данным, стоимость оборудования составляет 150 тысяч долларов, оно предназначено для лечения туберкулёза.

«Оборудование включает электронные термометры, стетоскопы, тонометры и отоскопы, оно поможет медицинским учреждениям области оказывать эффективную и своевременную помощь, обеспечивать быструю диагностику и лечение пациентов с хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудованием оснастят Ферганский областной центр фтизиатрии и пульмонологии, а также туберкулёзные диспансеры, больницы и поликлиники области.