Чита, 15 октября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Чите сегодня, 15 октября, торжественно открылся новый памятник Героям России. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на его строительство по поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова было выделено почти 5 миллионов рублей. Также было собрано более 1,6 миллиона рублей пожертвований.

Пресс-служба правительства Забайкалья Памятник Героям России установлен в Чите

На памятнике барельефы с лицами трех забайкальских ребят из Балея, Чернышевского района и Агинского, которые отдали жизнь ради спасения своих товарищей.

Пресс-служба правительства Забайкалья Возложение цветов к памятникам Героям России в Забайкалье

Спецназовцу Евгению Эпову, матросу Алдару Цыденжапову и летчику Виктору Тюрикову звание Героев России было присвоено посмертно.

Как отметила на митинге в приветственном слове зампред регионального правительства Татьяна Цымпилова, бойцы, чьи имена увековечены, являются олицетворением времени, в котором есть место чести, доблести, славы и верности боевым традициям.

Пресс-служба правительства Забайкалья В Забайкалье открыли новый памятник Героям России

«Я уверена, что площадка станет центром притяжения, на этом месте будут проводиться мероприятия по военно-патриотическому воспитанию с подрастающим поколением.

Выражаю огромную благодарность инициаторам проекта, архитекторам и строителям. Появилось еще одно очень важное для истории Забайкалье место, а имена и лица Героев будут знакомы теперь каждому читинцу и гостям краевой столицы», — сказала Татьяна Цымпилова.

«Инициативная группа провела конкурс на лучший эскиз монумента. Победителем стал проект архитектора Арины Шаравиной. Эскиз памятника символичный: триколор, три рода войск и три звезды Героя.

Алдар Цыденжапов получил смертельные ожоги, предотвратив взрыв на миноносце. Виктор Тюриков погиб, спасая экипаж подбитого чеченскими боевиками вертолёта. Евгений Эпов накрыл собой гранату, которую метнули террористы в его раненых товарищей. Все трое — коренные уроженцы Забайкальского края, олицетворяют главные военные силы России: морские, сухопутные и воздушные войска», — отметил Гончикбал Баиров.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший корвет «Герой России Алдар Цыденжапов», построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России на Амурском судостроительном заводе, полностью завершил программу государственных испытаний и готов войти в состав российского флота.

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