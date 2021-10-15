Москва, 15 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Сервис Face Pay, работающий на основе биометрических данных человека, начал работать на всех линиях и станциях метро Москвы, сообщает 15 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

geralt Биометрия

Сервис позволяет оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица.

«По поручению мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица, — заявил вице-мэр столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в информации. — Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро».

Ликсутов считает, что аналогов сервису по качеству и удобству в мире нет, при этом подчеркнул, что подключение является добровольным, другие способы оплаты останутся.