Киев, 15 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено свыше 13,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 октября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 14 октября на Украине зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1177, медработников — 170)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 610 899.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 202 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 60 137.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 316 582 человека вылечились от нового заболевания и был в общей сложности проведен 13 482 871 тест на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине был выявлен 18 881 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.