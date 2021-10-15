Ярославль, 15 октября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Ярославской области с начала 2021 года количество ДТП уменьшилось на 12,2%. Об этом доложили на подведении итогов оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2021 года в управлении МВД по Ярославской области.

ДТП

Всего за 9 месяцев в области зарегистрировано 1093 аварии. При этом меньше стало и погибших (на 20,8%) и раненых (на 14,1%). О причинах снижения числа ДТП в полиции не сообщили.

Число зарегистрированных фактов неправомерного завладения транспортным средством осталось на уровне прошлого года.