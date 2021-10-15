Уфа, 15 октября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Объём продаж в торговых центрах (ТЦ) снизился на 65 процентов после вступления в силу второго пакета ограничений в Башкирии. Об этом 14 октября сообщил член совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества (СПЧ) Азамат Галин на итоговом заседании действующего состава этого совета.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители в масках в торговом комплексе

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

С 12 октября в Башкирии начал действовать второй пакет ограничений, в соответствии с которым посещать торговые центры людям можно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19 или справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе. До 27 октября также будет действовать справка об отрицательном результате ПЦР-теста.

По словам Галина, после вступления в силу второго пакета ограничений объём продаж в торговых центрах снизился на 65 процентов. При этом бизнесмены готовы поддерживать введенные меры для формирования коллективного иммунитета.

«Они уверены, что, как только прививку сделают 80 процентов подлежащего вакцинации населения, ограничения снимут», — приводит пресс-служба слова члена СПЧ.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что при принятии решений чиновники старались соблюдать баланс между самочувствием бизнеса и здоровьем и безопасностью людей.

«Мы живём в ситуации, когда многие люди болеют. Поэтому мы принимаем такие непростые решения, чтобы минимизировать риск заражения. Вместе с тем у нас 1,3 млн привитых людей. То есть базовые посетители торговых центров, театров, кинотеатров уже прошли вакцинацию. Надо работать с ними. Кстати, наши меры действуют. Только за сутки у нас сделали прививку 29 422 человека, хотя раньше этот показатель был в пределах 4−5 тысяч», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вакцинированные жители Уфы предлагают свои услуги не вакцинированным гражданам по приобретению всего необходимого в торговых центрах города.