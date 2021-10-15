Южно-Сахалинск, , 10:05 — REGNUM Сильное сокращение финансирования программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» является признаком серьёзного кризиса в государстве и необдуманности действий властей. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 15 октября политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя урезание средств на реализацию прописанных в этом документе положений на 92%. Он вспомнил об инициативе министра обороны России Сергея Шойгу создавать в Сибири и на Дальнем Востоке новые города.

Курильские острова Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Читайте также: Сахалин просит у Москвы миллиарды рублей для Курил

«Лучше бы направили финансирование на Курилы, Сахалин и прочие территории ДФО. Кроме того, если корректировка программы составляет 92%, то это говорит о серьёзном кризисе в государстве, о том, что было запланировано лет 5 назад, и мы уже не можем это выполнить, а прошла только половина срока. Государству следует полностью пересмотреть свою бюджетную политику и искать средства, но не за счёт населения, а с помощью экономических прорывов, о которых говорит наш президент», — сказа л Андрей Данилов.

Он подчеркнул необходимость укрепления суверенитета Курил не только с тактической точки зрения и с позиции военной мощи, но и с помощью создания инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата.

«Прежде всего стоит исходить из интересов людей. Если есть люди под все эти программы, коренное население, население, которое приехало за дальневосточным гектаром, то в интересах этих людей точно стоит проводить там политику. И границы нужно укреплять, и инфраструктуру военную. Стоит ещё раз обсудить это решение и найти средства. Но и следует задуматься о том, почему запланированное пять лет назад на долгосрочную перспективу не может быть выполнено, и почему у нас нет нормального стратегического планирования, зато есть какие-то эфемерные проекты Нью-Васюков на Дальнем Востоке и Сибири. Проектная экономика это конечно хорошо, но планировать один проект, не закончив другой — это полнейшая глупость», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%. Депутаты областной думы Сахалина 14 октября приняли заключение на законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в котором попросили восстановить финансирование масштабных проектов на Курилах.