Сокращение расходов на Курилы говорит о серьёзном кризисе в РФ — политолог
Южно-Сахалинск, 15 октября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Сильное сокращение финансирования программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» является признаком серьёзного кризиса в государстве и необдуманности действий властей. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 15 октября политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя урезание средств на реализацию прописанных в этом документе положений на 92%. Он вспомнил об инициативе министра обороны России Сергея Шойгу создавать в Сибири и на Дальнем Востоке новые города.
Читайте также: Сахалин просит у Москвы миллиарды рублей для Курил
Он подчеркнул необходимость укрепления суверенитета Курил не только с тактической точки зрения и с позиции военной мощи, но и с помощью создания инфраструктуры и благоприятного инвестиционного климата.
Как сообщало ИА REGNUM, финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%. Депутаты областной думы Сахалина 14 октября приняли заключение на законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в котором попросили восстановить финансирование масштабных проектов на Курилах.