Москва, 15 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Клиенты нескольких российских банков пожаловались на то, что финансовые организации стали взимать комиссию за перевод денежных средств с карты на карту сторонней кредитной организации.

Перевод денег

Так, как сообщает 15 октября газета «Известия», в начале октября комиссию за «стягивание» денег через приложение сторонней кредитной организации ввёл «Альфа-банк». Один из пользователей сообщил, что после проведения такой операции в выписке обнаружил, что одним платежом была списана более крупная сумма. При этом, по его словам, во время проведения транзакции не было предупреждения о дополнительной комиссии.

Как пояснил представитель финансовой организации, операция расценивается банком как «квази-кэш». Комиссия составила 1,95% (минимум 30 рублей).

При этом на сайте «Альфа-банка» официальная информация о платном взимании денег с карты отсутствует. Позже представители банка заявили, что проводили пилотное тестирование тарифа на небольшом количестве пользователей. Сейчас, по его словам, комиссии за пополнение карт других банков с карт «Альфа-банка» нет.

В «ОТП Банке» комиссия за «перевод денежных средств на счёта иных банков с использованием средств дистанционного банковского обслуживания иных банков» взималась с четырёх из пяти кредитных карт. Она составила 2%, но не менее 90 рублей. Однако на сайте банка информация о введении новых комиссий не указывалась.

По информации газеты, такая политика может быть связана с ужесточением контроля Центрального банка РФ за денежными операциями.

Добавим, что «Сбербанк», «Открытие», «Райффайзенбанк» и «Росбанк» заявили, что перевод денег с карты на карту другой кредитной организации является бесплатным для клиентов.