Минск, 15 октября, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В заседании Совета глав государств Содружества независимых государств (СНГ) будут принимать участие президенты восьми стран СНГ и еще две страны — Армению и Молдавию — будут представлять премьер-министры. Об этом 15 октября сообщили в Исполнительном комитете Содружества в минской штаб-квартире СНГ.

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«Откроет заседание президент Белоруссии, председательствующей в этом году в СНГ. На саммите выступят президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Армению и Молдавию будут представлять премьер-министры этих государств», — приводит слова представителя исполкома СНГ ТАСС.

Также в исполкоме Содружества отметили, что на заседании главами делегаций будет принято заявление по случаю 30-летия СНГ, также лидеры стран СНГ сделают соответствующие заявления по вопросам обеспечения биологической безопасности и развития взаимодействия в сфере миграции.

Кроме того, уточняется, что на заседании планируется обсуждение двух документов о взаимодействии в сфере безопасности — Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также решение о руководителе Антитеррористического центра СНГ.

Отметим, заседание Совета глав государств СНГ будет проходить в режиме видеоконференции.