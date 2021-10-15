Пермь, 15 октября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Пермском крае станции скорой помощи получили 23 новых автомобиля ГАЗ. Транспорт приобретён за счет выданных федеральных субсидий, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Permkrai.ru Новые автомобили скорой помощи

Вручая ключи от машин сотрудникам скорой помощи губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что это только часть поставки машин. Еще семь автомобилей находится в пути.

«Мы понимаем, что этого недостаточно, и выделили из краевого бюджета средства еще на 30 единиц техники. Всего в этом и 2022 году планируем обновить автопарк станций скорой медицинской помощи на 25%», — сказал он.

Стоит отметить, в 2020—2021 годах службам скорой помощи региона было передано 70 автомобилей. В рамках программы модернизации первичного звена в 2021 году медицинские учреждения получили 140 транспортных средств. До конца 2025 года планируется закупить еще 200 машин.