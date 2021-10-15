Магас, 15 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Ингушетии выявлен факт распространения информации, в которой содержатся оскорбительные суждения о праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне. По данному факту возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Интернет

Как стало известно, негативно высказался в соцсети, оскорбляя честь и достоинство ветеранов, 32-летний житель Ингушетии. Он прокомментировал в оскорбительном тоне факт празднования Дня Победы. В настоящее время его разыскивают для задержания и привлечения в уголовной ответственности.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и местонахождения подозреваемого, а также на его задержание» , — говорится в сообщении СК по региону.

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