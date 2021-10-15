Кейптаун, 15 октября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В сети обнародовано видео дрэг-заезда (гоночное соревнование, являющееся спринтерским заездом с участием двух автомобилей) десяти пикапов на дистанцию 200 м. Видео заезда было размещено на канале CAR Buyers Guide в YouTube.

CAR Buyers Guide Дрэг-заезд десяти пикапов по песчаному пляжу Южной Африки

Заезд происходил на территории испытательного полигона в заповеднике Клипбоккоп (ЮАР). Пикапы должны были проехать 200 м по песчаному пляжу. Главным преимуществом тут являются хорошие тяговые характеристики моторов. В итоге ближе к финишу вперед вырвались те автомобили, у которых были самые мощные двигатели.

В гонке принимали участие: 285-сильный Volkswagen Amarok, Ford Ranger с мотором мощностью 180 л. с., Nissan Navara и Mazda BT-50, оснащенные 190-сильными двигателями, Mahindra Pick Up, Great Wall Motors P-Series, JAC T8, а также Isuzu D-Max, Toyota Hilux и Mitsubishi L200.

Победу в этом дрэг-заезде одержал Volkswagen Amarok. Вторым пришёл Ford Ranger. Третьими были Mazda BT-50 и Nissan Navara.

Ранее появилось видео дрэг-заезда пикапа Mercedes-Benz X-Class и «заряженного» хетчбэка Fiat Abarth 595 Competizione. Гонка закончилась тем, что Fiat Abarth обогнал немецкую модель.

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