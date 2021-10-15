Джакарта, 15 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Пять граждан Индонезии были репатриированы после того, как Марокко в одностороннем порядке приостановило безвизовый режим для индонезийских граждан, сообщает CNN Indonesia.

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«В результате односторонних действий правительства Марокко пять граждан Индонезии, прибывших в Марокко 10 и 12 октября 2021 года, были принудительно репатриированы за въезд на территорию Марокко без визы», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Марокко.

Посольство также выразило сожаление по поводу решения Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин встретился с лидерами исламских общественных организаций в Западном Папуа.