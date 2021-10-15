Улан-Удэ, 15 октября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В Бурятии на выходных синоптики прогнозируют морозную погоду, местами пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Бурятском гидрометцентре.

Мороз

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Так, ночью 16 октября температура местами опустится до 14−19 градусов мороза, ветер усилится до 15−18 метров в секунду. Днём столбик термометра поднимется до 3−8 градусов выше ноля.

17 сентября по региону местами пройдут дожди, мокрый снег и снег.

«Ветер северо-западный 5−10, в отдельных районах до 15−19 м/с. Температура ночью — 3,-8, местами — 10,-15, по Прибайкалью +3,-2, днем +6,+11, местами +2,-3», — отметили в гидрометцентре.