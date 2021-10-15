Чита, 15 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 72 287, причём 259 из них обнаружили только за минувшие сутки.

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Вместе с тем 62 423 пациента (+207 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1499 человек (+4 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 147 находятся в тяжёлом состоянии (-9), 50 пациентов (+2) подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

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