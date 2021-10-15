Москва, 15 октября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Правительство России проводит большую работу, чтобы сбалансировать топливный рынок для независимых АЗС, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

«Правительство проводит большую работу с тем, чтобы цены на бирже не росли, с тем, чтобы обеспечивался достаточно большой объем продукции, обеспечивающий удовлетворение спроса, то есть было предложение», — сказал он в интервью Business FM.

Он добавил, что за последние два месяца на бирже цены «частично даже снизились относительно пиковых значений, которые наблюдались в июне-июле».

«Такая работа действительно проводится правительством, министерством энергетики, держится на контроле совместно с Федеральной антимонопольной службой», — подчеркнул вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Новак заявил, что Соединенные Штаты не обращались к России с предложением обсудить вопрос снижения цен на нефть.

Читайте также: США не обсуждали с Россией вопрос снижения цен на нефть — Новак