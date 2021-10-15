Челябинск, 15 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В Челябинске житель Курганской области осуждён за драку с полицейским. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Приговор вынес Советский районный суд. Применение насилия в отношении представителя власти было совершено в августе на железнодорожном вокзале Челябинска. Пьяный гражданин ударил стража порядка, который пытался пресечь совершение им административного правонарушения.

Суд назначил драчуну 1 год 8 месяцев колонии строгого режима. На результат повлияло то, что у подсудимого произошёл рецидив.