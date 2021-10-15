Астана, 15 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Аварийные отключения крупных энергоблоков мощностью по 500 МВт произошли на трех электростанцияхна северо-востоке Казахстана. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба казахской компании по управлению электрическими сетями Kegoc.

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«14 октября с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. Также на электростанции АО «ЕЭК» аварийно остановлен котел со снижением генерации на 150 МВт. Таким образом, суммарный объем аварийного снижения генерации на вышеуказанных трех электростанциях превысил 1000 МВт», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что произошедшие аварийные отключения в условиях уже наличествующего дефицита мощности могут привести к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, в результате чего может произойти перегрузка межгосударственных линий электропередачи с угрозой возникновения системной аварии.

«Для предотвращения аварии и минимизации последствий снижения генерации в энергосистеме АО «Кегок» по согласованию с Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с региональными электросетевыми компаниями произведено ограничение (подачи) электроэнергии для потребителей, осуществляющих сверхплановое потребление. Ограничения введены по согласованным с местными исполнительными органами графикам», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября стало известно, что на территории Ливана было восстановлено электроснабжение, без которого страна прожила почти сутки.