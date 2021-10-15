Санрайз, США, 15 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Андрей Чудаев Сергей Бобровский

В составе «Флориды» по дублю оформили нападающие Картер Вераге и Аарон Экблад. Ещё один гол забил форвард Энтони Дюклер.

В составе «Питтсбурга» отличились нападающие Дэнтон Хайнен, Джефф Картер, Джейк Гюнцель и Эван Родригес.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, несмотря на то что пропустил четыре шайбы, отразил 43 броска из 47 по своим воротам.

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