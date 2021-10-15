Чита, 15 октября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Бюджет Забайкальского края в 2022 году останется социально направленным. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов региона Дмитрий Семёнов. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

«60% всех расходов бюджета предусмотрено на социальную сферу. Свыше 20 миллиардов рублей будет направлено на оплату труда работников бюджетной сферы, на социальные выплаты населению — почти 15 миллиардов рублей. Страховые взносы на страхование неработающего населения составят 7,5 миллиарда рублей», — пояснил Дмитрий Семёнов.

По его словам, к основным направлениям расходов в социальной сфере относятся также модернизация социальной инфраструктуры, содержание бюджетных учреждений, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, минфин Забайкальского края предусмотрит в бюджете на 2022 год дополнительные средства для сферы здравоохранения. Доходы бюджета Забайкальского края на 2022 год увеличатся на 4,2 миллиарда рублей по сравнению к первоначальному бюджету 2020 года.

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