Калуга, 15 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Калужской области порядка 2522 человек принимают участие во Всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября и завершится 14 ноября 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

В переписи участвуют 357 контролеров, 2141 переписчик и 24 инструктора районного уровня.

Впервые переписная кампания будет цифровой. Переписчики пройдут по домам и квартирам не с бумажными анкетами, а с электронными планшетами. Бумажные формы переписных листов могут использовать как резервный способ сбора информации. Поучаствовать в переписи в 2021 году можно будет онлайн на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Во время переписи гражданам России и тем, кто проживает в стране больше года, зададут 33 вопроса. 23 из них коснутся социально-демографических характеристик: пола, возраста, гражданства, национальности, образования. Еще десять вопросов будут связаны с жилищными условиями.

Временно проживающие на территории России ответят всего на семь вопросов: о поле, возрасте, стране постоянного проживания, цели приезда в Россию и продолжительности пребывания. Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В ходе Всероссийской переписи населения переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Узнать переписчика можно по удостоверению (действительно только при предъявлении паспорта), специальному планшету, а также шарфу, жилету и сумке с соответствующей символикой.

«Проведение опроса на улице или дворовой территории не допускается. При поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется. Информация в переписной лист заносится только со слов опрашиваемого. Переписчики не интересуются паспортными данными и принадлежностью жилища. Следует помнить, что сообщать свои конфиденциальные данные переписчику не требуется, за участие в переписи денежные средства с граждан не взимаются, переписчик не занимается агитацией и не предлагает товары и услуги. В случае возникновения сомнений нужно позвонить на ближайший переписной участок, о подозрительных лицах сообщить в полицию», — отметили в Калугастате.