Тюмень, 15 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Тюмени торговая организация выплатит пострадавшему от преступника бывшему продавцу 150 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Pixabay.com Супермаркет

Инцидент произошёл вечером 31 марта 2019 года в одном из супермаркетов Тюмени. Подросток 16-ти лет похитил бутылку водки и вышел из магазина. Это увидели покупатели и сообщили мужчине-продавцу, который догнал воришку. В ответ на требование вернуть товар подросток ударил продавца ножом, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Подросток был осуждён в сентябре 2019 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, получив два года условно. Кроме того, н возместил потерпевшему продавцу моральный вред в размере 150 тыс. рублей.

В июле 2021 года пострадавший продавец обратился в Калининский районный суд Тюмени с иском к АО «Тандер» о взыскании морального вреда, поскольку пострадал от действий преступника во время исполнения трудовых обязанностей. Суд, рассмотрев дело, вынес решение о взыскании с супермаркета в пользу пострадавшего работника 150 тыс. рублей.