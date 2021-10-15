Якутск, , 09:49 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николае старается укрепить свою команду и репутацию, но ему стоило бы поменять политических консультантов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 октября высказал политолог Якутии Андрей Данилов.

Айсен Николаев Kremlin.ru

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Комментируя слухи о возможной скорой отставке главы республики, эксперт отметил, что в Кремле Айсеном Николаевым, скорее всего, недовольны, и вполне возможно, что такой вариант развития событий действительно обсуждается. Некоторые источники даже называют срок — ноябрь, но в то же время к этим слухам не стоит относиться слишком серьёзно, пояснил Андрей Данилов. При этом он обратил внимание на действия, предпринимаемые главой региона для укрепления своих позиций.

«Айсен Николаев лихорадочно пытается укрепить свою власть в его понимании верными людьми из разных команд, но в то же время он не принимает людей, которые действительно изъявляют волю народа. После выборов последовали непонятные для простого обывателя кадровые перестановки. Стучание кулаком по отношению к премьеру Андрею Тарасенко — это банально некультурно с точки зрения осуществляющего представительные и исполнительные полномочия. И это не уровень руководителя региона. При этом я понимаю, что это целенаправленный пиар, и кадровые перестановки — целенаправленный пиар, но нужно смотреть в корень, а не делать показуху, как это у нас зачастую любят, ударяясь в пиар-акции», — сказал Андрей Данилов.

Он считает, что результат был бы лучше, если бы Айсен Николаев действовал системно и ориентировал бюджет на людей — то есть прекратил бы сокращения финансирования, наконец-то решил вопрос со строительством моста через реку Лена. Эксперт также обратил внимание на то, что многими главами районов население недовольно, и их вполне можно было бы уволить.

«А его удары по столу просто стали мемом в интернете. Москва бывает очень скорой на расправу и на принятие решений. С любым руководителем региона может случиться событие, которое может вынудить его уйти в отставку или же его отправят сверху, это немудрено в нашей политической системе. Ситуация с экс-главой Хабаровского края показала, что даже если человек пользуется большой народной поддержкой, это не значит, что его поддержат в Кремле. Поэтому Айсен Николаев сейчас пытается укрепить свое положение в его понимании нужными кадрами. Но ему стоит поменять своих политических консультантов», — также обратил внимание Андрей Данилов, отметив, что упор стоит делать не только на представителей «Единой России», но и на членов других партий.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев занимается поиском кандидатуры на место главы Якутии, сообщал ранее источник в полпредстве. Предполагалось, что возглавляющий сейчас республику Айсен Николаев покинет свою должность в 2021 году.