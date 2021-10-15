Глава Якутии Николаев лихорадочно пытается укрепить свою власть — политолог
Якутск, 15 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николае старается укрепить свою команду и репутацию, но ему стоило бы поменять политических консультантов. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 15 октября высказал политолог Якутии Андрей Данилов.
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Комментируя слухи о возможной скорой отставке главы республики, эксперт отметил, что в Кремле Айсеном Николаевым, скорее всего, недовольны, и вполне возможно, что такой вариант развития событий действительно обсуждается. Некоторые источники даже называют срок — ноябрь, но в то же время к этим слухам не стоит относиться слишком серьёзно, пояснил Андрей Данилов. При этом он обратил внимание на действия, предпринимаемые главой региона для укрепления своих позиций.
Он считает, что результат был бы лучше, если бы Айсен Николаев действовал системно и ориентировал бюджет на людей — то есть прекратил бы сокращения финансирования, наконец-то решил вопрос со строительством моста через реку Лена. Эксперт также обратил внимание на то, что многими главами районов население недовольно, и их вполне можно было бы уволить.
Как сообщало ИА REGNUM, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев занимается поиском кандидатуры на место главы Якутии, сообщал ранее источник в полпредстве. Предполагалось, что возглавляющий сейчас республику Айсен Николаев покинет свою должность в 2021 году.