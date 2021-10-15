Уфа, 15 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Бесплатный проезд в автобусах участковым терапевтам предложила предоставить член совета при главе Башкирии по правам человека и развитию институтов гражданского общества (СПЧ), врач-неонатолог высшей категории Файруза Латыпова на итоговом заседании действующего состава этого совета. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба главы республики.

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«В связи с пандемией коронавируса на медицинских работников ложится колоссальная нагрузка. Многие молодые специалисты порой не выдерживают и уходят из профессии, что приводит к кадровому дефициту», — приводит пресс-служба ее слова.

В связи с этим врач сделала несколько предложений по социальной поддержке медицинских работников: от дополнительных выплат до уменьшения процентной ставки по ипотеке.

При этом Латыпова особо остановилась на условиях работы участковых врачей, которым зачатую приходится обслуживать несколько участков. В связи с этим медики обходят пациентов пешком либо ездят на общественном транспорте.

Она предложила предоставить им бесплатный проезд в автобусах и выделить дополнительные автомобили за счёт средств предприятий.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил проработать данный вопрос, напомнив, что в текущем году для специалистов, которые работают в сельской местности, были переданы 56 автомашин.