Чита, 15 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Минфин Забайкальского края предусмотрит в бюджете на 2022 год дополнительные средства для сферы здравоохранения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, 1,8 миллиарда рублей будет предусмотрено на новые расходные обязательства в сфере минздрава.

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«Средства направят на реализацию мероприятий территориальной программы госгарантий и выплату районного коэффициента сотрудникам медорганизаций, работающих в сфере обязательного медицинского страхования», — пояснил исполняющий обязанности главы минфина Дмитрий Семёнов.

Также известно о дополнительном финансировании территориальной программы госгарантий, которое позволит увеличить расходы на оплату текущих расходов медорганизаций, в том числе — приобретение медикаментов, проведение лабораторных исследований, оплату санитарной авиации.

«Кроме того, порядка 380 миллионов рублей направят на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан, страдающих орфанными и социально значимыми заболеваниями», — отметила и.о. министра министра здравоохранения Оксана Немакина.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Забайкальского края на 2022 год увеличатся на 4,2 миллиарда рублей по сравнению к первоначальному бюджету 2020 года.

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