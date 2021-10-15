Москва, , 09:37 — REGNUM Депутаты Госдумы готовят законопроект, который обяжет Facebook, VK, Instagram, YouTube и другие соцсети обеспечить пользователям возможность отключения алгоритмов, формирующих в ленте специально подобранный контент.

Яндекс Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Такие алгоритмы используются для предложения контента или товаров и услуг пользователю. Они есть, например, у VK, Instagram, YouTube, «Кинопоиска», «Яндекс.Музыки» и других, пишет «Коммерсантъ».

Из документа следует, что под его действие подпадут соцсети, новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы.

Площадки должны предупреждать пользователей о том, что им предлагается информация на основе анализа данных, и давать возможность отказаться от алгоритмов, считают парламентарии.

Компаниям придется опубликовать документ с правилами использования рекомендаций, содержащий перечень собираемых сведений и их источники, такие данные должны быть защищены.

Бизнес опасается, что инициатива затормозит развитие технологий и скажется на финансовых показателях.

Ранее ИА REGNUM направило генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Краснову заявление, в котором сообщается, что «Яндекс» фактически формирует рейтинг различных интернет-СМИ, среди которых, согласно действующему законодательству, должна иметь место свободная конкуренция. «Яндекс» берет на себя роль цензора, считают эксперты.

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