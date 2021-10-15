Москва, 15 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. На Большую кольцевую линию (БКЛ) метро Москвы до конца 2021 года выйдут 40 новых составов «Москва-2020», сообщает 15 октября пресс-служба департамента транспорта столицы.

Mos.ru Поезд «Москва-2020» московского метрополитена

Первый поезд данной модели вышел на линию вчера, 14 октября. Планы по обновлению подвижного состава связаны с открытие десяти новых станций БКЛ до конца 2021 года.

В департаменте рассказали, что сейчас поезда двух последних моделей, «Москва» и «Москва-2020», есть на девяти линиях подземки.

«С 2010 года мы получили более 3600 вагонов, доля новых составов выросла с 12,6% до более 67%, — прокомментировал планы заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. — При этом средний возраст парка поездов снизился с 22,5 лет до 12,2 лет. В 2020—2023 годы получим более 1300 вагонов «Москва-2020» — уже 80% составов будут современными. Поездки в метро станут ещё комфортнее, удобнее и тише».