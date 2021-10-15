Нью-Йорк, США, 15 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

(сс) DalStars9 Хоккеист команды «Даллас Старз»

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие Якоб Петерсон и Радек Факса. У «Рейнджерс» отличились Адам Фокс и Крис Крайдер, российский форвард Артемий Панарин отдал голевой пас.

В овертайме защитник «Далласа» Миро Хейсканен забил победный гол после того, как Панарин потерял шайбу в чужой зоне.

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