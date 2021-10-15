Владивосток, 15 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Во Владивостоке обнаружили в школе №64 сообщение об угрозе взрыва и стрельбы. Полиция начала проверку.

VL.ru Угроза

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По информации VL.ru, надпись на подоконнике фломастером в женском туалете школы появилась 15 октября.

Неизвестный написал, что 21 октября будет расстрел в школе, а также оставил предупреждение: «Я взорву эту школу, бойтесь меня».

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени некоторые родители не пустили детей в школы — в соцсетях появились сообщения о возможной стрельбе в одной из школ.