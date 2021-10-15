Оренбург, 15 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области аграрии приостановили сев озимых. Как сообщает региональный минсельхоз, погодные условия, отсутствие влаги в почве не позволяют продолжать осенние полевые сельхозработы.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области Посевная

По данным ведомства, под урожай 2022 года посеяно 474,6 тыс. га озимых культур (47% от запланированного 1 млн га), из них 458,8 тыс. га — это зерновые, в частности, озимая пшеница — 326,1 тыс. га, озимая рожь — 129,1 тыс. га, озимая тритикале — 3,6 тыс. тыс. га.

Стоит отметить, на территории Оренбуржья продолжает властвовать золотая осень с теплой и сухой погодой. Согласно метеопрогнозам, 16 октября в регионе пройдет небольшой дождь, а с 19 октября на протяжении нескольких дней ожидаются осадки.