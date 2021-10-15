Токио, 15 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В сети появились фотографии интерьера нового «заряженного» хетчбэка Honda Civic Type R. Снимки размещены на портале Carscoops.

Carscoops Салон нового Honda Civic Type R

Судя по снимкам, внутри новинки появятся кресла с боковой поддержкой и подголовники, которые, как у спорткара, интегрированы в спинку. Кроме того, в отделке салона будет использована новая отделка из алькантары.

Алькантарой отделаны: центральный подлокотник и рулевое колесо. В интерьере нового Honda Civic Type R появилась красная прострочка и другие красные акценты, которые придают салону спортивный вид.

В список оборудования новинки войдут: климат-контроль, 9-дюймовый экран, установленный на центральной консоли, а также 10,2-дюймовый дисплей «приборки».

Ранее Honda провела трековые испытания новой версии Civic одиннадцатого поколения под названием Si.

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