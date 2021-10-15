Челябинск, 15 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Челябинской области 14 октября обнаружили ещё 412 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали 103 520 заразившихся. Вылечились 86 965 пациентов.

Больных COVID-19 в регионе насчитывается уже 11 455 человек. По сравнению с данными на утро 14 октября их стало больше на 185.