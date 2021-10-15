Москва, 15 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель China FAW Group Corporation представит на российском авторынке новый кроссовер Bestune T77 в ноябре-декабре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба FAW FAW Bestune T77

В модельной линейке новинка займет место между автомобилями Х40 и Х80. Габариты нового кроссовера Bestune T77 составляют: 4 525×1845×1615 мм. При этом размер колесной базы равен 2700 мм.

Под капотом Bestune T77 будет стоять турбомотор объёмом 1,5 л производительностью 160 л. с. Двигатель будет сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или с семискоростной роботизированной трансмиссией. Привод у модели будет только передний.

Цветовая гамма нового кроссовера будет состоять из пяти оттенков: белом, синем, красном, желтом и черном. Кроме того, за доплату можно будет купить машину в двухцветном варианте окраса кузова.

Напомним, в сентябре текущего года компания FAW получила в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на паркетник Bestune T77.

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