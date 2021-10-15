Нью-Йорк, США, 15 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Здоровое питание не могут себе позволить почти 40% всего населения Земли. Это около 3 млрд человек. Об этом в послании по случаю Всемирного дня продовольствия, который отмечается 15 октября, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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«Сегодня 40% человечества не могут позволить себе здоровое питание. Это 3 млрд человек, — отметил генсек всемирной организации. — Растёт голод. Растёт количество недоедающих и страдающих ожирением».

Гутерреш отметил, что экономические последствия пандемии COVID-19 ещё сильнее ухудшили и без того сложную ситуацию. По его словам, «пандемия лишила ещё 140 миллионов человек доступа к необходимому им продовольствию».

«В то же время те способы, с помощью которых мы выращиваем, потребляем и утилизируем продовольствие, наносят серьёзный ущерб нашей планету. Они создают беспрецедентный груз для наших природных ресурсов, климата и окружающей среды и обходятся нам в триллионы долларов в год», — подчеркнул генсек ООН.

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Гуттереш призвал «сделать здоровое питание более доступным», а продовольственные системы более эффективными и устойчивыми на каждом этапе — от производства и переработки до маркетинга, транспортировки и доставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявлял, что число голодающих в мире в 2020 году увеличилось на 161 миллион человек по сравнению с предыдущим годом и достигло почти 811 миллионов человек.