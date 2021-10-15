Чита, 15 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Доходы бюджета Забайкальского края на 2022 год увеличатся на 4,2 миллиарда рублей по сравнению к первоначальному бюджету 2020 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Дмитрий Семёнов во время публичных слушаний по проекту бюджета на следующий год. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Tax Credits Бюджет

«Доходная часть бюджета составит 88,5 миллиарда рублей, в основном, за счёт увеличения собственных доходов до 51,5 миллиарда рублей. Расходы бюджета также возрастут до 91 миллиарда рублей», — сказал Дмитрий Семёнов. Он добавил, что на миллиард рублей увеличится объём дорожного фонда Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года власти Забайкальского края подвели некоторые итоги развития региона за последние три года, что Забайкалье находится в составе Дальневосточного федерального округа.

В частности, было объявлено, что за это время бюджет края увеличился вдвое: с 50 миллиардов до 100 миллиардов рублей. Собственные доходы выросли на 2,1 миллиарда рублей.

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