Махачкала, , 09:31 — REGNUM Нового главу Дагестана Сергея Меликова приехали поздравить с избранием руководителя региона его коллеги — главы субъектов СКФО. Среди них глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, глава Кабардино-Балкарии Валерий Коков.

Сергей Меликов President.e-dag.ru

Напомним, выборы главы Дагестана состоялись 14 октября в парламенте республики. По итогам голосования за Сергея Меликова было отдано 83 голоса депутатов Народного собрания. После избрания состоялась торжественная процедура вступления в должность.

Поздравляя Сергея Меликова с избранием на пост руководителя Дагестана, Рамзан Кадыров напомнил о вековых дружественных связях чеченского и дагестанского народа и пожелал успехов «на высоком государственном посту».

«Я уверен, что всему дагестанскому народу повезло с руководителем региона, а Сергею Алимовичу, в свою очередь, повезло быть руководителем прекрасной во всех отношениях республики , — заявил Кадыров.

Успехов в работе пожелали и остальные гости торжественной церемонии вступления в должность Сергея Меликова.

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