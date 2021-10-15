Москва, 15 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Военные специалисты и представители Росавиации завершили разведку основного и запасного районов посадки космического корабля «Союз МС-18» с киноэкипажем на борту, сообщает 15 октября пресс-служба Центрального военного округа.

NASA МКС

Отмечается, что специалисты провели воздушную и наземную разведку на наличие ям, канав, техники, искусственных сооружений, водоемов.

«Проанализировали характеристики рельефа местности основного и запасного районов посадки, а также были определены характеристики грунта, его влажность и плотность, — говорится в сообщении. — Кроме того, определены маршруты оперативного прибытия наземной техники к месту посадки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября к МКС причалил корабль «Союз МС-19» с режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. Съёмочная группа пробудет на орбитальной станции до 17 октября.

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