Омск, 15 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Житель Омска подозревается в убийстве 57-летнего мужчины, сообщили ИА REGNUM 15 октября в областном следственном управлении СКР.

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В ночь с 13 на 14 октября в одной из квартир дома на улице Пономаренко в Омске обнаружили тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили соседей. Работа велась совместно с сотрудниками областного УМВД.

Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 45-летний квартирант. Он скрылся с места преступления, но был задержан в течение суток.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевший поссорились во время распития спиртного. Хозяин квартиры потребовал заплатить за проживание. В ответ подозреваемый несколько раз ударил его кухонным ножом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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