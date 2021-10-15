Кызыл, 15 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Сниженные цены на уголь в Туве останутся действительными даже после решения Верховного суда республики. Об этом заявил первый зампред регионального правительства Александр Брокерт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Министерство труда и социальной политики Тувы Программа «Социальный уголь» в Туве

14 октября суд частично удовлетворил иск Тувинской горнорудной компании, оспаривавшей указ об ограничении цен. Документ, подписанным в начале сентября главой республики Владиславом Ховалыгом, устанавливает предельную розничную стоимость тонны угля, реализуемой на Каа-Хемском угольном разрезе, на уровне 2220,10 рублей.

Правительство выразило несогласие с решением суда и будет оспаривать его. Более того, Александр Брокерт заявил о намерении и дальше добиваться снижения цены на уголь.